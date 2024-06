Homem é preso após ameaçar família com faca no bairro Kennedy

No local, os policiais encontraram as vítimas, mãe e irmã do acusado, que relataram que ele estava sob efeito de entorpecentes e apresentava comportamento agressivo. Segundo as vítimas, o acusado havia desferido socos nas paredes da residência e as ameaçado com uma faca.

Ao chegarem, os policiais constataram que o acusado já estava imobilizado por dois vizinhos. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o auto de prisão em flagrante do acusado.