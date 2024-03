Matteus destaca a cultura gaúcha por meio do Enart no BBB24

O evento é o maior encontro de dança e cultural da América Latina, onde os grupos e invernadas se apresentam levando e apresentando um pouco da cultura gaúcha.

Durante a conversa, as sisters ficaram interessadas de como funcionava o evento. O alegretense explicou que o concurso acontece em Santa Cruz do Sul no fim do ano.”Vocês vão se apaixonar, é uma mistura de dança com cultura, pessoal ensaia todo o ano pra aquele momento, é muito lindo”, disse o gaúcho.

O contexto é baseado nas histórias do campo, as vezes só os antigos sabem, é muito lindo, são umas minis alegorias. Vamos Isabelle? prontamente a sister responde: vamos, é óbvio. Matteus completou dizendo,”vou ajeitar pra vocês ir, é muito show”.

