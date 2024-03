Paciente, vítima de atropelamento, continua em estado grave na UTI e necessita de doação de sangue

A idosa está internada na UTI da Santa Casa de Alegrete há 20 dias, onde permanece entubada e sedada devido ao seu estado de saúde delicado e grave. Importante destacar o nome da paciente.

Segundo informações fornecidas pela filha de Fátima, em entrevista ao PAT, há rumores sobre a possibilidade de amputação do membro superior direito da paciente, porém, essa hipótese foi descartada pelo cirurgião vascular no momento.

O acidente que resultou nas lesões graves de Fátima ocorreu no último dia 21 de fevereiro, quando ela foi atropelada na ciclofaixa da Avenida Tiaraju, na Zona Leste de Alegrete. As consequências do atropelamento incluíram múltiplas fraturas no braço, cotovelo, joelho e costelas, além de uma perfuração no pulmão, exigindo uma cirurgia de emergência.

Fátima costumava fazer o mesmo trajeto diariamente, de segunda a sábado. O indivíduo responsável pelo atropelamento foi preso preventivamente dois dias após o incidente, pois fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

É importante ressaltar que outras tipagens sanguíneas também são bem-vindas para doação. O Hemocentro Regional de Alegrete está localizado ao lado da Santa Casa, na General Sampaio.