Mateus Zorzi foi aprovado nas categorias de base do São José

Há uma semana, ele deu início a uma nova fase em sua jornada esportiva ao ingressar no São José, em Porto Alegre, onde está atuando nas categorias de base do clube.

Segundo o próprio atleta, sua jornada rumo ao São José começou com uma simples avaliação no clube. Após demonstrar seu talento e habilidade em campo, foi selecionado para compor o elenco das categorias de base do Zequinha. Antes de sua mudança para Porto Alegre, Mateus Zorzi fazia parte da escolinha de futebol comandada por Rodrigo Gasolina, em sua cidade natal, Alegrete.

Especialista na posição de volante, Zorzi já está mostrando seu valor nos treinos e nas partidas disputadas pelo São José. Seu ingresso no clube marca não apenas o início de uma nova fase em sua carreira, mas também a concretização de um grande sonho. Ele descreveu a emoção de ter sido aprovado no teste e a oportunidade de representar o São José como uma conquista pessoal significativa.

A notícia da aprovação de Mateus Zorzi na avaliação do São José foi divulgada na página oficial do clube e, a partir desse momento, Zorzi tomou a decisão de embarcar sozinho em uma jornada de ônibus rumo à sua nova casa em Porto Alegre, deixando para trás sua terra natal em busca de novas oportunidades e desafios no universo do futebol.