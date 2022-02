Mau hálito: o que causa e como se livrar

Share on Email

Ao contrário do que muitos pensam, o mau hálito nem sempre está relacionado ao estômago.

Geralmente, a culpa desse cheiro é da língua, pois nela há pequenos buraquinhos onde os resíduos de alimento se acumulam e fazem com que as bactérias “fermentem”, causando o cheiro indesejável. Mas é claro, que outros problemas de saúde também podem causar o mau cheiro, veja abaixo algumas causas do mau hálito:



• Cárie;

• Periodontite;

• Gengivite;

• Cáseos;

• Xerostomia;

• Insuficiência renal ou hepática;

• Diabetes descontrolada;

• Estresse;

• Refluxo gastroesofágico;

• Infecções na garganta;

• Pouco consumo de água;

• Consumo contínuo de álcool;

• Placa bacteriana depositada sobre a língua ou nas amigdalas.



Como tratar o mau hálito:



Primeiramente vale lembrar que a consulta com um especialista é a melhor opção, pois é preciso saber a origem desse cheiro.



• Faça a higiene diária e completa nos dentes: a nossa boca é cheia de bactérias, então é preciso escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia e passar fio dental.



• Cuidar da língua: como nem sempre o cheiro vem dos “dentes”, a língua também precisa ser higienizada diariamente. Ela deve ser raspada no mínimo uma vez ao dia, pode ser com uma colher ou até com a própria escova de dente (a parte emborrachada que fica atrás).



• Hidrate-se: beber água é muito importante, a falta de hidratação também faz com que esse cheiro se agrave.



• Boa alimentação: mesmo sendo raro, comidas fortes podem fazer mal e, consequentemente, fazer com que o mau hálito apareça. Use e abuse de comidas leves e saudáveis.



• Vá ao dentista: não adianta cuidar só em casa, é preciso ir ao dentista e fazer uma analise da saúde bucal no mínimo de seis em seis meses.



Enxaguante bucal caseiro:



• Em um recipiente com tampa, adicione 200 ml de chá frio de cravo da índia (feito com o cravo natural), 7 gotas de própolis, 5 gotas de óleo essencial de hortelã e 5 gotas de óleo essencial de melaleuca. Pode ser usado sempre que escovar os dentes.



Geovanna Valério Lipa