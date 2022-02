Como acabar de vez com lábios ressecados

A pessoa que tem a boca ressecada e/ou rachada já deve ter passado, pelo menos uma vez na vida, pela situação indesejada de dar uma gargalhada e a boca começar a sangrar. Pois então, os lábios ressecados não tem elasticidade, então sempre quando a pessoa estica os lábios de algum modo, seja para sorrir ou comer, por exemplo, eles acabam “rasgando” e sangrando.



Possíveis causas dos lábios ressecados:



• Alterações climáticas bruscas;

• Hábito de morder os lábios e/ou passar a língua neles;

• Desidratação;

• Diabetes;

• Exposição excessiva ao sol;

• Deficiência ou excesso de vitaminas;

• Uso contínuo de drogas, inclusive álcool e cigarros.



Como tratar os lábios rachados e ressecados:



• O mais importante é manter-se hidratado, tome muita água;

• Use e abuse dos batons hidratantes, infelizmente as pessoas que sofrem com esse problema não devem usar o tipo matte, pois não hidrata o suficiente;

• Passe bepantol todos os dias, antes de dormir é o melhor horário para usar essa pomada cicatrizadora;

• Esfolie os lábios uma vez por semana, para que as células mortas sejam removidas e não provoquem mais feridas;

• Evite passar a língua nos lábios, pois o pH da saliva piora a situação da boca;

• Não puxe a pele da boca, se não o processo de renovação de tecido será prejudicado.

Soluções caseiras para te ajudar nesse processo:

• Azeite de oliva: com o auxílio de um algodão, passe delicadamente o azeite de oliva nos lábios limpos. Essa aplicação pode ser feita todos os dias.

• Morango com açúcar: amasse um morango junto a uma colher de açúcar cristal e aplique nos lábios com os dedos, sempre em movimentos circulares e leves.

• Mel: em um recipiente, misture uma colher de chá de mel e uma colher de chá de vaselina. Aplique nos lábios deixe agir por 15 minutos e remova com um algodão molhado (água morna);

• Babosa: Retire a polpa das folhas de Aloe vera e passe na boca duas vezes ao dia.

• Pepino: corte uma rodela fina de pepino e deixe descansar por 15 minutos. Para melhores resultados, faça todos os dias.

Geovanna Valério Lipa