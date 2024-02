Menina de 13 anos é morta com golpe conhecido como “mata-leão” em Xangri-Lá

Uma jovem foi morta em Xangri-Lá, no Litoral Norte do Estado, na noite de sexta-feira (9). A vítima tinha 13 anos e foi morta por outro adolescente, de 15. Ambos teriam um relacionamento. O caso foi registrado por volta das 22h, segundo a Brigada Militar (BM). O autor foi apreendido em flagrante, em uma casa no bairro Guará.

Informações preliminares repassadas pela BM, com base no relato do rapaz, indicam que os dois teriam entrado em luta corporal após desentendimento. A vítima estaria com uma faca.

O adolescente informou que reagiu e imobilizou a menina com um movimento conhecido como “mata-leão”. A jovem não resistiu ao golpe e morreu.

O adolescente ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e para a BM. Ele foi autuado e a Polícia Civil pediu a internação dele.

GZH – ANDERSON AIRES