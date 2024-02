Matteus e Deniziane castigados pelo Anjo com “Monstro das Serpentes”

Michel venceu a Prova do Anjo deste sábado (10/2) e está imune na formação de paredão que ocorre no domingo (11/2). O anjo também deve imunizar outra pessoa. O brother escolheu o casal Matteus e Deniziane para o castigo do monstro. Eles perdem 300 estalecas cada e devem cumprir a dinâmica “Monstro As Serpentes”. Nesta semana, o paredão será triplo e com votação aberta.

Bloco Pior É Nada resgata os velhos carnavais ao som de célebres marchinhas

A dupla foi escolhida para o quinto Castigo do Monstro da temporada. Além dos castigados, o professor também escolheu Giovanna, Raquele e Isabelle para o Almoço do Anjo.

“Monstro: os castigados vão dar vida a duas temidas serpentes. Sempre que tocar a música do Monstro, as duas peçonhentas devem correr para o seu habitat, a floresta. Elas deverão ficar perto das árvores até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa”, explica o professor.

Lojista começa a realizar o sonho de Matteus do BBB: oferecer um pouco de conforto à sua família

Ao receber o castigo, o alegretense Matteus agradeceu ao brother: “Obrigado.” Em seguida, o Anjo diz: “Obrigado, nada.” O estudante rebate: “Pelo menos vou estar bem acompanhado.”

Com informações GShow