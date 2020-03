Menino de 10 anos salva irmão recém-nascido engasgado com leite em Erechim: ‘Fiz o que era pra fazer’

Um menino de 10 anos salvou o irmão recém-nascido graças a uma manobra de primeiros socorros que aprendeu no curso de Bombeiro Mirim, em Erechim, na Região Norte do estado. Juan Rosoni Baldissera desobstruiu as vias aéreas do caçula Dylan, que tinha 17 dias de vida e havia se engasgado com o leite.