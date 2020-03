Talento de bailarina alegretense é reconhecido pela Escola de Teatro Municipal do Rio de Janeiro

A alegretense Alice Correia Dorneles teve seu talento reconhecido pela Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

A guria que recentemente prestou exame para a Escola do Teatro Municipal do Rio, entre 60 concorrentes, foi a única bailarina aprovada.

“Desde os seus primeiros anos de atividades, a Escola sempre buscou estimular seus bailarinos a buscarem espaços neste competitivo mundo da Dança”, comenta orgulhosa, a professora Jaqueline Zacarias.

Vários nomes já enalteceram a arte desta Escola e levaram o nome de Alegrete para os mais diversos centros de Dança, agora chegou a vez de Alice Correia Dorneles.

Alice é aluna que integrou o Projeto Primeiros Passos e, seguindo a proposta deste pioneiro projeto de Dança, na fronteira, que é despertar o gosto pela arte da Dança, a jovem bailarina buscou a continuidade dos seus estudos na Ballerina, onde teve a oportunidade de participar de importantes festivais e, no Santo Ângelo em Dança 2018, se consagrou como Melhor Bailarina.Alice desembarcou no Rio de Janeiro, para iniciar sua jornada na Escola Estadual Maria Olenewa, que é a escola de formação do Teatro Municipal do RJ.

“A Família Azul sente-se orgulhosa por mais esta conquista dos seus frutos, que a cada ano tem comprovado a qualidade da Escola da Comunidade e, para todos os que sonham com a Dança, como profissão, a Ballerina tem certificado a sua excelência na preparação dos seus alunos”, comemorou a professora Jaqueline.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: Escola de Dança Ballerina