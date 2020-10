Menor, em carro irregular, é apreendido pela Brigada Militar

Compartilhe















Durante patrulhamento ostensivo, mais um flagrante de menor dirigindo veículo automotor.

No bairro Nossa Senhora Aparecida, uma guarnição da Brigada Militar realizou a apreensão de um menor de 17 anos, flagrado dirigindo um Corsa.

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando visualizaram o veículo em atitude suspeita. Foi realizada abordagem e constatado que o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação por ser menor de idade. Foi realizado contato com a responsável pelo adolescente e o mesmo encaminhado à Delegacia de Polícia. O carro estava com a documentação vendida e foi recolhido ao depósito do Detran.

Nesses últimos dias esta, foi a terceira ocorrência envolvendo menor de idade conduzindo veículos.

Em um dos casos, uma menor de 15 anos sofreu grave acidente na Avenida Alexandre Lisboa. Ela pilotava uma moto e colidiu na traseira de um carro estacionado.

Depois da ocorrência realizada na Delegacia de Polícia o menor foi liberado na presença do responsável.