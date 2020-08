Menor fere a namorada com faca e foge do local em Alegrete

Compartilhe









Na madruga de sábado (1°), um menor de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar depois de ferir a ex- companheira com uma faca e ameaça-la de morte.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pela vítima de 20 anos, no bairro Airton Senna I. No endereço, a jovem disse que estava em sua residência quando o ex chegou e, depois de uma discussão, a feriu com uma faca na perna e também apontou uma arma de fogo em sua direção.

Na sequência, o acusado fugiu do local. Diante dos fatos e características, as guarnições realizaram buscas e o acusado foi localizado em via pública. Ele estava na companhia de um amigo que teria sido o responsável por tê-lo feito sair da casa da vítima. Em ato contínuo, foi feita a identificação e a revista pessoal em ambos. Nenhuma arma foi encontrada e, ele foi conduzido à casa da ex.

No endereço, o menor confirmou que teria a ameaçado com uma arma, mas teria deixado na residência de um outro conhecido. Ao dizer o local, os policiais foram até a casa, mas não havia ninguém.

O casal foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com a Delegada de plantão, foi determinado apreensão do menor e solicitado ao Ministério Público a internação no Case em Uruguaiana. No início da tarde, de sábado, o menor ainda aguardava, na DP, a decisão do MP.

O fato ocorreu por volta das 2h30min, de sábado. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.