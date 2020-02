Menores são apreendidos quando furtavam objetos do Estádio Farroupilha

Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos pela Brigada Militar acusados de furto no Estádio Farroupilha.

A guarnição recebeu chamado, via 190, informando que dois indivíduos tinham pulado o muro do estádio e estavam com produtos nas mãos. Os policiais iniciaram buscas e localizaram os menores infratores, próximo ao Rio Ibirapuitã, dentro do mato. Com os adolescentes foram localizados objetos que tinham sido retirados do interior do Estádio. O responsável pelo Estádio foi acionado e compareceu na Delegacia de Polícia. Ele reconheceu os pertences.

Os dois menores foram ouvidos e liberados na presença dos responsáveis.