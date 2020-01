Mesa Brasil beneficia entidades de Alegrete com mais de uma tonelada de alimentos

O Mesa Brasil, programa nacional criado pelo Sesc em 2003, visitou Alegrete na última quinta-feira (09). No primeiro encontro de 2020, o Projeto Mesa Brasil efetuou uma farta doação de alimentos.

Atuando como uma rede de solidariedade, que integra doadores, instituições sociais e voluntários visando minimizar as carências alimentares, combater o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da população atendida. o Mesa Brasil contemplou diversas entidades no município, totalizando 1.725 quilos de alimentos incluindo verduras.

Apae, Escola Metodista Irma, Casa Lar Do Idoso, Lar Santa Terezinha, Lar Sonho Real, Lar São Vicente de Paulo, Associação de Moradores do Bairro José de Abreu e Defesa Civil foram beneficiadas com a ação solidária.

O Programa Mesa Brasil atua em todos os estados do Brasil. No Rio Grande do Sul é desenvolvido, em parceria com as prefeituras municipais, em 7 Unidades do Sesc que atendem também os municípios de sua abrangência.

Está baseada na dinâmica da colheita urbana que garante o escoamento dos alimentos recebidos no menor espaço de tempo. Os gêneros excedentes são doados evitando que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam jogados no lixo. Estes alimentos são encaminhados às instituições sociais cadastradas e monitoradas sistematicamente.

Com a missão de contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício, mediante a distribuição de alimentos doados por parceiros, bem como o desenvolvimento de ações educativas fortalecendo a rede de solidariedade social em todo o país, o Mesa Brasil é sucesso.

Em Alegrete, a Gerente do Sesc Claudia Costa Rizatti, comemorou a vista do projeto, que vai contemplar milhares de alegretenses através das entidades beneficiadas.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução