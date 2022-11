Michel, um promotor de vendas acima da média

“Sou uma pessoa guerreira, sempre fui guerreiro na minha vida, sempre corri atrás dos meus objetivos”, foi assim que Michel tão logo aceitou o convite para uma reportagem especial no PAT, reagiu.

Ele conta que saiu do quartel em 2015, após cumprir seu dever no Exército Brasileiro. Daí em diante se viu obrigado a procurar um trabalho. Estava à procura do primeiro emprego e relembra que largava currículo em tudo que era local, mas nunca recebeu uma resposta.

Michel confessa que tinha um certo preconceito por ser homossexual. Mas foi então, que viu uma postagem no facebook do Instituto Mix. A empresa estava recrutando um assistente comercial e ele aproveitou e mandou seu currículo.

“Tinha várias pessoas interessadas na vaga, mas eu fui o único que mais chamou a atenção da minha ex gerente”, recorda.

Com um estilo próprio sempre com a gravatinha borboleta, Michel assumiu a tão sonhada vaga do primeiro emprego. “Ela me escolheu e dei muito gás. Comecei como assistente comercial abordando o povo no calçadão com chuva e sol, e eu ali sempre com sorriso no rosto para atender o público”, destaca.

E foi justamente esta oportunidade que Michel precisava para mostrar seu talento. Foi no calçadão que recebeu vários elogios do povo, abordando diariamente os pedestres, ele oferecia os serviços da empresa.

Educado e falante, ele conversava com todos, e se notabilizou como um excelente promotor de vendas. “Minha força vem da fé e das pessoas por sempre me quererem bem”, conclui Michel.

No calçadão Hélio Ricciardi até presentes ele recebeu e continua recebendo. Foram 3 anos como assistente comercial do Instituto Mix. Michel não mede elogios pelo primeiro emprego, mas precisava de novos horizontes, seu pensamento era crescer ainda mais.

“Recebia muito não no calçadão, mas esses isso fez eu crescer como pessoa, nada é fácil nessa vida, nós temos que correr atrás”, recorda Michel.

“O Instituto mix foi meu primeiro emprego. Foi ali no calçadão que eu fiz meu nome, já recebi várias propostas de outras empresas. Tenho orgulho de mim, e pela oportunidade que recebi para mostrar a minha garra para o público”, disse Michel que hoje é colaborador da farmácia Preço Mais Popular.

Ele se reveza entre as duas lojas centrais da cidade. Mostra produtos, alerta das promoções, exibe os descontos. Os ternos são atrações à parte. Tem dias que veste um prateado, outro um rosa e por aí vai. Conversa com todos em frente à farmácia, diz que é conhecido de muita gente.

No primeiro dia da reportagem, ele saiu vestido de um terno rosa com uma bike elétrica, devidamente protegido com um capacete. “A minha bicicleta motorizada comprei com muito suor e dedicação, falava para mim todos os dias -estou cansado de andar de ônibus. Esperar nas paradas, às vezes chegava tarde em casa. Mas graças a Deus comprei minha motorizada, venho com ela todo dia para o serviço” explica.

Morador do bairro José de Abreu, Michel se diz caseiro, fora da rotina de trabalho, gosta de jogar seu Xbox e ouvindo mantra para acalmar a mente, Michel é umbandista.

Focado no atual trabalho, ele quer crescer profissionalmente. Parou com os estudos, possui o 2º grau completo, mas adianta que vai voltar aos estudos, quer se profissionalizar.

Michel destaca o bom momento profissional, é bem quisto pelos colegas e diz que não há nada melhor do que sentir que se é capaz de ultrapassar os seus próprios limites, e se sentir um vencedor, mesmo que a vida lhe dê poucas armas para enfrentar as batalhas.

Fotos: PAT e acervo pessoal