Morador é roubado e agredido, em casa, no Bairro Airton Senna

Homem, de 37 anos, foi roubado e agredido no bairro Airton Senna.

De acordo com o pai da vítima, o filho é esquizofrênico e reside sozinho, ele foi atacado pelos ladrões que arrombaram à residência.

O idoso pontuou que acredita que tenha sido em razão de alguma dívida em decorrência do uso de entorpecentes, já que o filho deixou de fazer o tratamento com medicamentos devido ao problema de saúde.

Ainda de acordo com o pai da vítima, os vizinhos acionaram a Brigada Militar que o encontrou no interior da casa. A vítima apresentava lesões em vários pontos do corpo e da cabeça, sendo conduzida à UPA pelos policiais militares.

Os agressores roubaram dinheiro, carteira com documentos entre outros objetos. Ele realizou a ocorrência policial, de roubo com lesões, na Delegacia de Polícia de Alegrete.