Morador paga para abrir rua e critica Prefeitura; Secretário diz que é area particular e não pode realizar o trabalho

Nesta semana a reportagem do PAT foi procurada por um morador do bairro Emílio Zuñeda, na rua Orimando Durgante.

Ele descreveu um problema que segundo relato, está enfrentando desde o ano de 2019 quando adquiriu, juntamente com a esposa, um terreno no local. O homem disse que quando negociou o terreno, o antigo proprietário falou que havia uma solicitação junto à Prefeitura para abertura de rua e que já estaria protocolado.

Sem perceber evolução no processo, Lucas Santos, procurou à época uma vereadora que o auxiliou, a ter uma reunião com o Secretário de Infraestrutura, nos primeiros meses de 2020. Foi dito ao proprietário que seria feita a limpeza e abertura da rua, mas que isso seria após às eleições. “Orientado por ele(Secretário) fiz o primeiro protocolo de solicitação de abertura da rua. Esperei e, no final do ano passado eu procurei o novo Secretário de Infraestrutura para saber da situação. Contudo, desta vez, também levei um abaixo assinado solicitando a aberturada rua e a limpeza do local” – disse.

Sem ter retorno, novamente ele fez outro protocolo. Lucas acrescenta que as contas do IPTU chegam com regularidade e estão sendo pagas, inclusive as atrasadas do antigo proprietário, totalizando um valor de aproximadamente R$1.400,00 entre IPTU e taxas. “Neste ano procurei outro vereador, que conseguiu uma reunião com o vice -prefeito Jesse Trindade. Ele disse que iria verificar o problema para tentar resolver e o retorno que tive é que era uma área privada e a Prefeitura não tem como realizar a abertura” – destaca.

Diante da espera, Lucas resolveu fazer por meios próprios. “Hoje estou fazendo de forma particular com muita dor no coração e com muita indignação, pois pagamos impostos e mais impostos para a Prefeitura e é assim que somos tratados, com porta fechada na cara. Nesta semana a patrola abriu a rua em 3 h de serviço, uma máquina simples, mas irei ter um custo em torno de 5 mil reais, dinheiro este que seria pra investir na minha casa, mas ao invés disso foi para um trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura” – conclui.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, a explicação sobre a situação do proprietário do terreno na rua Orimando Durgante é que o local é uma área particular, portante, a abertura de rua não pode ser realizada pela Prefeitura. O Secretário pontua que foi pessoalmente verificar a situação e, devido à constatação da área, o trabalho não foi executado. Já em relação à limpeza do terreno citado, Mário Rivelino acrescenta que é outra área particular e o proprietário já foi notificado e multado pela Prefeitura através da Prefeitura do Meio Ambiente. “A Prefeitura não pode realizar ações em áreas particulares e, naquele caso, há semelhança com alguns pontos do bairro Saint Pastous e da Vila Grande, que são áreas particulares e nesses casos, cabe ao proprietário fazer a abertura da rua e a limpeza do terreno” – informa.