Alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos recebem aula inaugural no 6º RCB

Desde o último dia 9, os novos alunos no Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) 2021/2022, já estão em atividades no 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu”.

A solenidade de entrada, pelo Portão das Armas, e entrega da boina azul-ferrete foi o primeiro ato dos futuros sargentos do exército brasileiro.

Neste ano, estão matriculados 101 alunos de diversas partes do Brasil. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.



A abertura simbólica dos portões do quartel, foi realizada pelo aluno Tiago Buas Calixto, de 17 anos, o mais jovem da turma, juntamente com o Comandante do 6º RCB e o Adjunto de Comando. Na sequência, foi realizada a entrada dos jovens pelo Portão das Armas, trajando roupas civis, simbolizando o início do Curso de Formação e Graduação de Sargentos.



Também foi realizada a primeira formatura com os alunos incorporados ao efetivo do 6º RCB, trajando o uniforme camuflado, na qual ocorreu a entrega da Boina Azul Ferrete, símbolo dos Alunos dos Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro.



A cerimônia militar foi presidida pelo General de Brigada Jayro Rocha Junior, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, acompanhado do Ten Cel Renato Fróes Medina, Comandante do 6º RCB, com a presença do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, e dos Comandantes de Organizações Militares de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana. A formatura foi realizada sem a presença de público externo e com transmissão ao vivo pelas redes sociais (Facebook e Instagram) da Organização Militar.



Na oportunidade, o Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada realizou a entrega da Boina Azul Ferrete ao Aluno Douglas Alves da Rosa, que obteve o 6º lugar na classificação geral, em âmbito nacional, no Concurso de Admissão. Na sequência, os demais alunos receberam a Boina Azul Ferrete dos padrinhos, constituída por militares do Efetivo Profissional do Regimento.

O Ten Cel Fróes parabenizou os Alunos e familiares pela vitória alcançada e destacou a importância do desenvolvimento dos Valores, da Ética e do Dever Militar na formação dos futuros Sargentos.

O General Jayro, destacou a importância do esforço individual e da meritocracia na carreira militar e desejou sucesso aos instrutores, monitores e alunos durante o prosseguimento do curso.

O primeiro ano de formação no CFGS, realizado no Regimento, abrange a formação individual do combatente militar bem como aprendizado técnico e prático das funções do Sargento.

Após o primeiro ano, os alunos podem optar por seguir para a Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro, para o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), em Taubaté (SP) ou para a Escola de Sargento das Armas (ESA), em Três Corações (MG), onde irão terminar sua formação obtendo o grau de tecnólogo e serão declarados Sargentos.

No dia 12, os alunos do curso receberam mais uma aula. O Tenente-Coronel Fróes, Comandante do 6º RCB, ministrou a Aula Inaugural aos alunos do CFGS 2021/2022, abordando como assunto o Exército Brasileiro, a Profissão Militar e o papel do Sargento.

A aula marcou o início das atividades letivas para os alunos e foi desenvolvida na garagem do 2º Esquadrão de Carros de Combate, visando proporcionar um local aberto e arejado como medida de prevenção à Pandemia da COVID 19.

Quando formados Sargentos estarão à frente de pequenas frações na tropa, como combatentes do Exército Brasileiro, nas armas Cavalaria, Infantaria, Artilharia, Comunicações e Engenharia. Também atuarão nas áreas de Aviação do Exército, Manutenção Automóvel, Manutenção de Viatura Blindada, Manutenção de Armamento, Mecânico Operador, Intendência, Manutenção de Comunicações, Topografia e Saúde.

Em todas as atividades foram observadas e implementadas as medidas previstas, pelos protocolos das autoridades de saúde, na prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: 6º RCB