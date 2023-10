Moradora do bairro Segabinazzi faz promessa e precisa do apoio da comunidade para Festa do Dia das Crianças

Após um período de exames e preocupações relacionadas à saúde de sua filha, Gabriele Machado Ribeiro, de 11 anos, que é uma criança especial, Sandra decidiu organizar uma comemoração do Dia das Crianças em frente à sua residência, localizada na rua Valmor Elizeu Cassol, número 199.

A iniciativa, nascida do desejo de proporcionar um momento de alegria para as crianças do bairro, reflete o espírito comunitário e a solidariedade que permeiam a vizinhança. No entanto, mesmo com todo o esforço e dedicação, ela destaca a necessidade de apoio da comunidade.

Sandra está buscando colaborações, especialmente no que diz respeito a itens essenciais como pães para cachorro quente, refrigerantes e um pula-pula. “Mesmo com todo meu esforço, preciso de ajuda”, ressalta. Ela enfatiza que qualquer contribuição, por menor que seja, fará uma grande diferença para as crianças que participarão do evento.

Aqueles que desejarem auxiliar na iniciativa de Sandra podem entrar em contato pelo número de telefone 55 99632-7201.