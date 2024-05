Cheias: Defesa Civil de Manoel Viana presta auxílio para atingidos em 4 bairros do município

O nível do Rio Ibicuí em Manoel Viana recuou nesta quinta-feira (09), depois de registrar 14 metros acima do seu nível normal no dia de ontem, hoje amanheceu em 13,33. Conforme monitoramento das áreas feito pela Defesa Civil, o rio já apresenta um declínio.

A inundação do Ibicuí atingiu 446 pessoas residentes nos bairros Navegantes, Restinga, Progresso e Vila Nova. O trabalho de auxílio da Defesa Civil foi realocar três famílias em um ginásio e 179 famílias tiveram de ser desalojadas, ficando em barracas próximas aos locais de onde saíram ou até mesmo amparadas em casas de familiares. Segundo o secretário de infraestrutura Francisco Oliveira que coordena a DC, o município tem recebido doações de outras cidades e está prestando auxílio integral aos atingidos pelas cheias.

Já André Meneguetti, que integra a equipe da Defesa Civil faz um alerta importante a comunidade vianense, principalmente os pedestres, com relação ao aumento significativo do fluxo de veículos pesados na Rua Valter Jobim e RSC-377. “O aumento do tráfego de veículos ocorre em virtude dos bloqueios e interdições, total ou parcial, das vias danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul”, explica o servidor.

As inundações provocaram quedas de pontes e alagamentos em diversos trechos das rodovias, fazendo com que os motoristas se desloquem por rodovias alternativas e em condições de trafegabilidade, e a RSC377 tem sido um dos caminhos. “Solicitamos à comunidade vianense, em especial, crianças, idosos, ciclistas e esportistas, para que redobrem os cuidados e a atenção durante seus percursos”, ressalta Meneguetti.

A comunidade vianense tem a disposição para casos de emergência os seguintes contatos com a Defesa Civil do município para que recebam auxílio: André Meneguetti (999513682)Carlize Camargo (996690127) e Francisco Oliveira (996498046).

Fotos: Prefeitura de Manoel Viana