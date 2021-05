Morre aos 53 anos, o tradicionalista Celmar da Rosa Gonçalves – Tita

Compartilhe















Na manhã desta terça-feira(4), morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete(UPA), o tradicionalista e posteiro do Piquete Campeiros da Liberdade, Celmar da Rosa Gonçalves, aos 53 anos. Conhecido como Tita, o alegretense deixa uma lacuna no Movimento Tradicionalista, pois sempre realizou um incansável trabalho frente a vários eventos relacionados ao tradicionalismo.

Celmar lutava há três anos contra uma doença que não teve diagnóstico. A irmã Rosemeri Mota disse, muito comovida, à reportagem que a esposa foi incansável, assim como as filhas. Por dias ele ficava hospitalizado e em outros parecia estar em coma, mas ela foi guerreira ao lado do esposo. Tita teve a ajuda de vários amigos que ao longo deste período também se engajaram em ações solidárias em prol do tratamento que realizava em Porto Alegre.

O tradicionalista, também, foi um colaborador efetivo do Desfile Temático desde que o evento começou na cidade. O Vereador Cléo Trindade, destacou que o tradicionalista sempre teve uma participação muito importante, lamentou a perda e ressaltou que vai fazer um reconhecimento na Câmara Municipal pela importância de Tita ao Movimento Tradicionalista. Tita também, integrou a patronagem e era muito envolvido com as invernadas dos CTGs Vaqueanos da Fronteira e Aconchego dos Caranchos.

Ele deixa esposa e duas filhas. As últimas homenagens foram nesta manhã, através da Funerária Paraíso.