Homem é executado com tiros no centro de Rosário do Sul

Compartilhe















Um violento assassinato ocorreu no centro de Rosário do Sul no final da noite deste domingo (2), quando um homem de 22 anos foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação onde o autor, acompanhado de outro homem, chega em meio a várias pessoas para a execução. Um dos envolvidos foi preso pela Brigada Militar no começo da madrugada.

Conforme as primeiras informações, às 23h32, um grupo de pessoas estava ao lado de um ponto de venda de bebidas no antigo calçadão da rua Voluntários da Pátria, entre elas a vítima, identificada como Patrick Oliveira Pires, 22 anos, conhecido como Panela, quando chega o criminoso. Na imagem de vídeo, Patrick está escorado na parede da revistaria que fica ao lado do bar, junto com outros homens e mulheres que estão bebendo, quando chega o homem armado, saca um revólver e atira na direção da vítima e das demais pessoas. Com o primeiro tiro, Patrick cai ao chão e é alvejado mais algumas vezes e depois chutado pelo outro suspeito duas vezes. O criminoso, que está com o rosto descoberto ensaia a saída, mas retorna e novamente saca a arma atirando mais uma vez, antes de fugirem.

Conforme relatos de pessoas em redes sociais, os envolvidos no homicídio teriam esperado uma patrulha da Brigada Militar sair do local para atender um outro chamado e aproveitaram para consumar o crime. Pouco tempo depois a BM teria prendido um dos envolvidos que já está recolhido ao presídio. A Polícia Civil investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para socorrer a vítima que perdia muito sangue. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Patrick foi encaminhado para necropsia na cidade de Santa Maria e os atos fúnebres, que serão feitos pela Funerária Angelus, mas o velório e sepultamento ainda não tinham previsão.

Durante as buscas, a Brigada Militar abordou um dos envolvidos, homem de 37 anos, na rua Rio Branco, onde foi preso e posteriormente encaminhado ao Presídio. O outro envolvido não foi localizado.

A Gazeta de Rosário segue acompanhando o crime e novas atualizações serão feitas ao longo da semana.

Rosário já contabiliza três homicídios no ano

Foi o terceiro homicídio este ano em Rosário do Sul. Na noite de 18 de abril, na rua Riachuelo, bairro Santo Antônio, proximidades da praia, um grupo de criminosos invadiu uma residência e matou Alessandro José dos Santos, conhecido como “Badio” de 36 anos. Dos envolvidos que tripulavam um veículo, a Polícia Civil da cidade prendeu dois deles poucos dias após o crime.

Já na madrugada de 06 de fevereiro, no bairro Centenário, Mateus Rodrigues Fernandes, 28 anos, foi espancado por um grupo de três homens, ficando com graves lesões principalmente na cabeça. Ele foi hospitalizado mas morreu no dia 13 de fevereiro devido as lesões. Dos autores, dois deles um de 24 e outro de 25 foram presos na mesma madrugada do crime pela Brigada Militar e um terceiro, de 27 anos foi preso dias depois por agentes da Polícia Civil.

Fonte: Gazeta De Rosário