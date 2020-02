Morre, aos 76 anos, o carnavalesco Meio Quilo

Ele estava internado na Santa Casa de Alegrete e morreu nesta madrugada(14), em decorrência de problemas de saúde. O carnavalesco Evaldo do Prado Rodrigues, conhecido como Meio Quilo, estava com 76 anos.

O velório acontece na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho e o sepultamento será nesta sexta-feira às 17h, no Cemitério Municipal. Logo após a morte do carnavalesco, familiares, amigos e admiradores lamentaram a perda.

Meio Quilo era um grande personagem do Carnaval alegretense, em especial, da Escola de Samba Unidos dos Canudos. Ele encantava e surpreendia a todos com seu trabalho em prol da Escola. Ele era filho de coração do também conhecido José Pinto Bicca de Medeiros, que doou uma de suas casas para o Município, onde hoje é o Museu de Arte na Praça Getúlio Vargas.

De acordo com Edegar Lopes, uma das filhas do Meio Quilo foi rainha da escola Unidos Dos Canudos. Além de sua paixão pelo carnaval, ele também tinha propriedades no interior do município. Uma pessoa muito querida e de um coração grandioso – destacou.