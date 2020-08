Morre quarta profissional da saúde com coronavírus no RS

Morreu, na manhã desta sexta-feira (31), a quarta profissional da saúde com coronavírus no Rio Grande do Sul. Vera Lúcia Luiz Teixeira, de 59 anos, era técnica de enfermagem e trabalhava há 30 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Conforme familiares, ela estava internada há mais de 36 dias na UTI do Hospital de Clínicas. A profissional não trabalhava diretamente com pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19.

Por meio de nota, o hospital comunicou o falecimento de Vera, prestando solidariedade à família. “O hospital presta sua solidariedade aos familiares e aos colegas da funcionária e deixa registrada a gratidão pela contribuição dada como pessoa e profissional à instituição”. (Leia nota completa abaixo).

Também por meio de nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) lamenta a morte e transmitiu solidariedade à família. “Até o fechamento desta nota, o Conselho contabiliza a morte de quatro profissionais da enfermagem vítimas do novo coronavírus, sendo outros 946 colegas que já tiveram casos confirmados da doença”. (Veja manifestação completa abaixo).

O Sindisaúde-RS também se manifestou, reforçando a importância de testar todos os profissionais de saúde. “Isso só demonstra que o pleito do SIndisaúde-RS pela testagem de todos e todas trabalhadores é imprescindível para salvar vidas”, destaca o diretor Julio Appel. (Leia manifestação completa abaixo).

Vera Lúcia trabalhava há 30 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre — Foto: Arquivo pessoal

Outros profissionais que morreram pela doença

A técnica de enfermagem do Hospital Conceição, Mara Rúbia Silva Caceres, de 44 anos, foi a primeira profissional de saúde a falecer devido ao novo coronavírus no Rio Grande do Sul, no dia 7 de abril.

Mara Rúbia era moradora de Alvorada e estava na UTI desde o dia 2 de abril. Ela tinha histórico de doenças respiratórias.

Abel da Cruz Neto, de 61 anos foi o segundo trabalhador da área da saúde a morrer em decorrência da Covid-19 no estado, no dia 5 de junho.

Também técnico de enfermagem do Conceição, Abel ficou internado por 40 dias. Ele trabalhava há 30 anos no hospital.

A terceira profissional da saúde a perder a vida pela doença foi Maricene da Silva, de 51 anos. Ela era técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Ela faleceu no dia 6 de julho e estava hospitalizada desde o dia 20 de junho.

Nota do Hospital de Clínicas

É com grande pesar que o Hospital de Clínicas comunica o falecimento da técnica de Enfermagem do CTI Vera Lúcia Luiz Teixeira, ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 31 de julho, vítima da covid-19. O hospital presta sua solidariedade aos familiares e aos colegas da funcionária e deixa registrada a gratidão pela contribuição dada como pessoa e profissional à instituição.

Nota do Sindisaúde-RS

MORRE MAIS UMA TRABALHADORA DA SAÚDE EM POA: ELA SEQUER ATENDIA COVID

Mais uma vez, é uma profissional técnica de enfermagem, dessa vez do HCPA. Conhecida pela diretoria do Sindisaúde-RS como Vera Lúcia, a profissional, que contava com 20 anos de Hospital de Clínicas, era técnica de enfermagem no setor de UTI não Covid do HCPA – ou seja, sequer atendia diretamente os pacientes Covid. “Isso só demonstra que o pleito do SIndisaúde-RS pela testagem de todos e todas trabalhadores é imprescindível para salvar vidas. Isso num momento em que dez milhões de testes estão represados no Ministério da Saúde por falta de insumos”, comentou o diretor Julio Appel, trabalhador da casa.

Nota do Conselho Regional de Enfermagem do RS

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) lamenta o falecimento da colega técnica de Enfermagem Vera Lúcia Luiz Teixeira, de 59 anos, vítima da Covid19. Ela trabalhava no CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A morte foi confirmada nesta sexta-feira, 31 de julho. O Coren-RS transmite a sua solidariedade a familiares, amigas(os) e colegas da profissional.

Até o fechamento desta nota, o Conselho contabiliza a morte de quatro profissionais da Enfermagem vítimas do novo Coronavírus, sendo outros 946 colegas que já tiveram casos confirmados da doença.

Os dados reforçam a luta do Coren-RS e de profissionais pela atenção cada vez maior no combate à Covid19, protegendo a Enfermagem e a população. O Conselho mantém a defesa ao isolamento social e que gestores de hospitais e demais serviços de saúde tomem medidas relacionadas trabalhadoras(es), como a disponibilidade de EPIs e o afastamento de colegas que estão no grupo de risco, sendo realocados em áreas não expostas, conforme preconiza o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Fonte: G1