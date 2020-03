Morre Roberto Trennepohl, proprietário da Pizzaria Da Vinci

Na noite de ontem(9), morreu, aos 60 anos, o empresário e Médico Veterinário Roberto Trennepohl. Ele é proprietário de uma das mais conceituadas e pioneiras pizzaria da cidade, Pizzaria Da Vinci. Roberto foi acometido de um infarto fulminante.

Em conversa com os amigos, todos estavam muito abalados com a perda. Roberto era natural de Panambi e há cerca de 30 anos residia em Alegrete. Ele e a esposa, a odontóloga Marcia Trennepohl, investiram no ramo da gastronomia e, por mais de duas décadas(25 anos), são proprietários da Pizzaria Da Vinci, hoje localizada na Praça General Osório.

De acordo com alguns amigos, quando eles vieram para Alegrete, o primeiro motivo era em razão da família de Márcia ter propriedade rural e Roberto era médico veterinário. Mas, a paixão pela gastronomia sempre o fez uma grande referência no município e ele se dedicou com exclusividade à empresa.

“Roberto, para àqueles que não o conheciam, parecia um homem sério. Mas para o círculo de amizade que era muito grande, ele sempre demonstrou o quanto era generoso, um coração nobre, uma pessoa íntegra, sempre disposto a ajudar a todos e muito amigo dos amigos. Parceiro de vida e uma pessoa maravilhosa. Ele vai fazer muita falta, estamos todos com os corações dilacerados com essa perda” – relataram os amigos.

Outro fator em evidência, que foi destacado, era o comprometimento e o cuidado que ele sempre teve na empresa. “Roberto era muito atencioso e prezava o bom atendimento, o cuidado em servir sempre a melhor pizza, como os detalhes que sempre comentava em relação ao queijo, cerveja bem gelada, entre outras. Também era um gestor muito respeitado e querido pelos funcionários. Todos, sem distinção, o admiravam tanto que desde o momento em que ficaram sabendo de sua morte foram para a Capela e acompanharam os atos fúnebres até o final. O sentimento de dor e gratidão estava muito explícito” – falou um dos amigos.

O empresário e médico veterinário deixa esposa e dois filhos, Maurício e Ricardo. As últimas homenagens ocorreram na Funerária Angelus na rua Daltro Filho. Às 16h o corpo foi transladado para Pelotas onde será cremado. Nas redes sociais inúmeras demonstrações de carinho e homenagens.

Uma delas é da produtora rural Líone Manganeli: “a Banca do Gilson (do Sr das rúculas) amanheceu em #Luto nesta manhã por um amigo. Sabe aquele momento que chega uma notícia e que tu não acredita? Pois é, talvez nosso freguês mais antigo em nossa banca. Cliente sincero, pontual. Se não era o primeiro a chegar de manhã, com certeza era o segundo. Hoje montamos a banca como de costume e logo em seguida recebemos a triste notícia que nosso cliente e amigo #Roberto_Trennepohl, dono da #Pizzaria_Da_Vinci, veio a falecer. Estamos muito tristes com sua partida. Serás eternamente lembrado em nossos corações. Descanse em Paz!!”- descreveu.

Flaviane Antolini Favero