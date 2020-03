Para amenizar calor escaldante de Alegrete, homem entra no chafariz da Praça Getúlio vargas

O calorão que fez neste dia 10, em Alegrete, faz com que as pessoas façam de tudo para se refrescar.

Um homem não hesitou e entrou, num local público, na praça Getúlio Vargas. Esse escolheu o chafariz para amenizar a sensação de mais de 40ºC de calor.

Esta semana, a previsão é de muito calor, aqui na cidade, com temperaturas beirando os 40º C. Até o termômetro do calçadão se descontrolou com calorão.

Mais do que nunca, tome muita água para manter o corpo hidratado e evite o sol das 10h às 16h 30min., porque com o tempo seco a incidência de raios nocivos à pele aumenta.