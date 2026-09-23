Morte de aluno de 17 anos causa comoção na comunidade escolar do Demétrio Ribeiro

Há despedidas para as quais nenhuma palavra parece suficiente.

23 de setembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Nesta quarta-feira (23), a comunidade escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro vive um dia de profunda tristeza com a perda do aluno Leonardo Severo Flores, da turma 107.

Leonardo nasceu em 4 de janeiro de 2009 e tinha 17 anos. A notícia de seu falecimento foi comunicada pela escola, que manifestou profunda tristeza pela perda do estudante e prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores.

As últimas homenagens ao jovem estão sendo realizadas na Angelos, na rua Daltro Filho, onde familiares, amigos, colegas e pessoas próximas se reúnem para prestar as últimas despedidas.

Em razão do momento de luto vivido pela comunidade escolar, a Escola Demétrio Ribeiro suspendeu as aulas do período da tarde desta quarta-feira.

Em nota, a instituição lamentou a perda de Leonardo e se solidarizou com a família, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos neste momento de dor.

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A morte do estudante mobilizou a comunidade escolar, que se despede de Leonardo e presta apoio aos familiares diante da perda.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente até o momento. Assim, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do falecimento.

Neste momento de dor, familiares, amigos, professores e colegas compartilham as últimas homenagens ao jovem, preservando sua memória e prestando solidariedade àqueles que conviviam com ele.

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