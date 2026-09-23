Morte de aluno de 17 anos causa comoção na comunidade escolar do Demétrio Ribeiro

Nesta quarta-feira (23), a comunidade escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro vive um dia de profunda tristeza com a perda do aluno Leonardo Severo Flores, da turma 107.

Leonardo nasceu em 4 de janeiro de 2009 e tinha 17 anos. A notícia de seu falecimento foi comunicada pela escola, que manifestou profunda tristeza pela perda do estudante e prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores.

As últimas homenagens ao jovem estão sendo realizadas na Angelos, na rua Daltro Filho, onde familiares, amigos, colegas e pessoas próximas se reúnem para prestar as últimas despedidas.

Em razão do momento de luto vivido pela comunidade escolar, a Escola Demétrio Ribeiro suspendeu as aulas do período da tarde desta quarta-feira.

Em nota, a instituição lamentou a perda de Leonardo e se solidarizou com a família, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos neste momento de dor.

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A morte do estudante mobilizou a comunidade escolar, que se despede de Leonardo e presta apoio aos familiares diante da perda.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente até o momento. Assim, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do falecimento.

Neste momento de dor, familiares, amigos, professores e colegas compartilham as últimas homenagens ao jovem, preservando sua memória e prestando solidariedade àqueles que conviviam com ele.