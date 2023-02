Share on Email

Na manhã desta terça seu corpo será levado a Santa Maria onde será feita a necropsia, o que poderá confirmar o que médico assisense disse.

O jovem morava no bairro Italiano e era filho de Valquíria Oliveira e Paulo Ricardo Soares de Jesus. O menino era tradicionalista desde cedo, amava os os rodeios e os animais

Partiu cedo demais, deixando, além da família, muitos amigos e gerando comoção na comunidade.

Com colaboração do jornalista João Lemes, do NPExpresso.

Blog Rafael Nemitz