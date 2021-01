Moto furtada é encontrada em Alegrete

Compartilhe















No início da noite desta quarta-feira(13), o proprietário localizou a moto Honda que tinha sido furtada do estacionamento de um conjunto residencial em Alegrete.

Segundo informações do dono, a Honda estava abandonada no bairro Vera Cruz. “Tentaram fazer uma ligação direta, mas não conseguiram” – comentou.

Ele agradece a todos que auxiliaram. A moto estava no estacionamento dos Blocos do BNH, na Assis Brasil, quando foi furtada. O proprietário disse que deixou a Honda por volta das 21h de ontem e deu falta no início da tarde de hoje.