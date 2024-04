Motociclista sofre ferimentos em acidente no bairro Promorar

Segundo informações preliminares, o acidente entre um Ford Fiesta e uma moto resultou em um jovem de 20 anos ferido.

De acordo com o relato da BM, o condutor do Fiesta, de 29 anos, estava transitando pela rua Albino Rodrigues Severo no sentido bairro/centro. Ao aproximar-se da rua Ney dos Santos Leal, o condutor do veículo disse aos policiais militares que parou e indicou que iria dobrar à direita. Nesse momento, o motociclista, que vinha no sentido contrário, não conseguiu frear a tempo, resultando em uma colisão na parte frontal direita do veículo. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima até a Santa Casa. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.