Alegretenses promovem campanha para arrecadar sangue

Alegrete tem enfrentado uma situação delicada devido às recentes cheias. Diante disso, um grupo de voluntários, em parceria com o Hemocentro, está promovendo uma campanha de arrecadação de sangue.

Com o caos em Porto Alegre, alegretense pega água de balde no centro, para utilizar em banheiro do apartamento

Denis Rodrigues, um dos organizadores da iniciativa, ressalta a importância crucial desse tipo de campanha para aqueles que necessitam de doações de sangue em todo o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, as doações em Alegrete serão realizadas das 7h às 13h, no Hemocentro Municipal, de segunda a terça-feira. Na quarta-feira, a comunidade de Quaraí também se unirá à ação, buscando arrecadar o máximo possível de sangue.

Para incentivar ainda mais a participação, os organizadores estão lançando um Pix solidário para aqueles que, por algum motivo, não podem doar sangue se envolverem na iniciativa. Para doar, qualquer valor, utilize a chave: 55 99612 4906, em nome de Denis Rodrigues. Aqueles que contribuírem e realizarem a doação de sangue estarão concorrendo ao montante arrecadado durante os dias da campanha. Não deixe de participar!