Eleições 2024: veja os nomes que estão despontando até o momento para suceder Márcio

No próximo dia 6 de outubro, os eleitores brasileiros serão convocados a participar de um exercício fundamental para a democracia: a escolha dos prefeitos e vereadores que conduzirão os destinos de todos os municípios do país até 2028. O incessante tique-taque do relógio alerta para a aproximação do mês eleitoral, marcado por uma intensa movimentação nos bastidores da política local.

A cidade de Alegrete, a seis meses das eleições municipais, já vê os “atores” políticos se mobilizando para entrar na corrida eleitoral. Os aspirantes à Prefeitura estão meticulosamente delineando estratégias para se destacarem no cenário político, tanto nas redes sociais, onde a presença digital tem se mostrado cada vez mais relevante. A agenda para 2024 já começa a se definir nas entrelinhas, apontando para um processo eleitoral dinâmico e estratégico.

De acordo com a legislação eleitoral, a confirmação dos candidatos ao cargo deve ocorrer até 5 de agosto, após as convenções partidárias. Nos partidos em Alegrete, há comentários e especulações sobre possíveis concorrentes. O atual prefeito, Márcio Amaral (MDB), não buscará a reeleição, encerrando seu mandato que perdura desde 2018.

Há rumores de que o MDB almeja uma chapa pura, com o atual vice Jesse Trindade como prefeito, enquanto o nome do vice ainda está em discussão. Possíveis nomes, como o do vereador Cleo Trindade e da Secretária Caroline Figueiredo, já foram mencionados como opções em análise. Além disso, outras possibilidades de coligações não foram descartadas. Jesse destacou a felicidade ao ter seu nome lembrado, compartilhando que o pai (falecido) estaria orgulhoso de seu envolvimento na vida pública. Inicialmente, ingressou no centro empresarial e, rapidamente, na Secretaria de Planejamento, ascendendo a diretor da câmara, adquirindo conhecimento sobre o rito legislativo. Também ocupou cargos de secretário de economia e administração e, mais tarde, vice-prefeito. Ele se coloca à disposição do MDB, respeitando a decisão do partido, e se escolhido, compromete-se a representar a cidade da melhor maneira possível, considerando coligações como uma estratégia para ampliar a governabilidade e aberto às discussões partidárias.

No Partido dos Trabalhadores, tratativas e conversações estão em andamento. O presidente do partido Arilto Oliveira cita que tem um nome para a majoritária e uma lista de 16 nomes da federação para vereadores. O nome do vereador Anilton Oliveira desponta como candidato, buscando composições para a majoritária com partidos como PDT, PSB, PSOL e PC do B. Além disso há possível coligação com PSB-40, onde o nome da médica e ex-vereadora Nívia Souza aparece como uma grande possibilidade de integrar a Chapa majoritária.

Quanto ao Partido Progressista, Lúcio do Prado, o mais votado pela cidade em 2022, para deputado estadual com 10.016 votos, disse que estava disponível dentro do partido, assim como o vereador João Monteiro. Porém, o vereador Luciano Belmonte, em sua segunda legislatura e com duas presidências na Câmara de Vereadores, foi escolhido como pré-candidato pelo diretório, com um resultado de 34 votos a favor e 14 contra.

O presidente do PDT, Sivens Carvalho, observa que o partido está em um processo de maturidade e representa uma grande força no governo federal, por meio do Deputado Afonso Motta. Carvalho ressalta que Afonso Motta não buscará a majoritária, devido ao seu papel relevante no desenvolvimento do município por intermédio de emendas parlamentares. Nomes como ex-vereador Rudi Pinto, ex-prefeito Erasmo Silva, advogado Rafael Faraco e os vereadores Moises Fontoura, Eder Fioravante, Dileusa Alves e Firmina Conceição Martins Soares são apontados como possíveis candidatos pelo PDT, estando à disposição do partido. Sivens enfatiza que estão estudando coligações fortes, independentemente da posição, visando serem protagonistas nas eleições municipais.

O PL tem o trabalho realizado por Alexandre Machado, presidente do Diretório Municipal em Alegrete. Atualmente, a única pré-candidatura confirmada em Alegrete é a dele. O partido busca colaboradores para um projeto de governo, não focando em promover indivíduos. O presidente nacional do partido incentiva o aumento de candidaturas, visando o máximo de participação nas eleições municipais. A aproximação é com os Partidos Republicano e Progressista, priorizando ideias semelhantes. Não consideram coligações apenas pela vitória, mas pelo alinhamento de projetos. Descartam alianças com partidos de esquerda ou centrão. Criticam a gestão do MDB em Alegrete, destacando a falta de planejamento estratégico. O PL está elaborando um plano de governo com cinco comissões. Buscam uma nominata completa e defendem a escolha de candidatos com base em competência, não apenas gênero. O objetivo não é apenas vencer, mas oferecer propostas viáveis e alinhadas aos valores do partido. O discurso enfatiza a importância de técnicos experientes e destaca a corrupção associada à permanência vitalícia na política. O compromisso é com o desenvolvimento e a retomada da democracia em 2026.

O Republicanos conta com um time no município de Alegrete, tendo inúmeros membros do partido com conexão direta (por meio de assessoria) na Assembleia Legislativa do Estado do RS, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal. Agentes políticos esses que nutrem um apreço muito grande por Alegrete. Sendo assim, o Partido já soma um montante considerável em emendas ao município nas mais diversas áreas como infraestrutura, saúde e educação. O Republicanos Alegrete acredita que tem todas as ferramentas para alavancar e trazer muitos benefícios para Alegrete.

O partido hoje almeja formar uma chapa majoritária e concorrer nas eleições, apresentando possíveis nomes como Paulo Bandeira, Jaime Duarte e Everton Sott. Entretanto, qualquer decisão está sujeita à vontade da maioria dos filiados e da sua executiva. O partido ainda está dividido em opiniões divergentes, e o Presidente Jaime Duarte afirma que respeitará a vontade da maioria.

Já o presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Celeni Viana, destaca que Alegrete passa por uma grande reestruturação e agora conta com diretório e executiva. Além disso, foi criado o PSDB Mulher, que será presidido por Virginia Hiarto. O encaminhamento para a criação do Tucanafro terá Alessandra Mendes como presidente. Há nomes que concorrerão ao cargo de vereador. Viana também coloca seu nome à disposição para disputar cargos majoritários e pode ser candidato a vereador. A meta é resgatar o mandato do PSDB e trabalhar em todos os investimentos feitos na cidade. Isso credencia o partido a se juntar a outras siglas em busca de melhorias na cidade, como saúde, infraestrutura e ação social.

É interessante observar que, até o momento, nenhum nome do setor empresarial ou do agronegócio emergiu como candidato majoritário. A dinâmica eleitoral continua a evoluir, e novas surpresas podem surgir à medida que as eleições se aproximam.