Motofretista é alvo constante de atitudes violentas e ameaças do ex da sua mulher

Homem que trabalha como tele-moto está sendo perseguido e ameaçado pelo ex-companheiro da namorada. Ele está temendo pela sua integridade física pois a situação é recorrente.

Na tarde de sexta-feira(12), o trabalhador registrou novamente mais uma ocorrência contra o acusado. Ele afirma que está complicado até mesmo de realizar as atividades cotidianas em razão das constantes investidas do indivíduo. A última perseguição foi na tarde de ontem. O motofretista estava saindo de uma entrega na rua Bento Manoel quando o acusado avançou com o carro contra a moto em que ele pilotava e tentou fazer com que ele caísse. Como não conseguiu seguiu o motofretista até a Praça Nova onde novamente o indivíduo aproximou-se de carro e tentou derrubá-lo. Neste momento, o acusado mostrou um facão o ameaçando e na sequência manteve a perseguição parando apenas na Rua Dos Andradas quando a vítima conseguiu despistá-lo fugindo entre os carros. Com o movimento, o acusado não pode acompanhá-lo em razão de passar entre os veículos de moto. A vítima salienta que a rixa é antiga pois tem um relacionamento com a ex- mulher do indivíduo. Entretanto, aponta que já realizou outras ocorrências e o homem não mudou sua conduta, portanto, teme por sua integridade física e espera que o sistema judiciário possa ajudá-lo.