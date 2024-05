Nível do rio Ibirapuitã em Alegrete continua subindo: famílias afetadas e operações de resgate em andamento

No início da manhã de hoje (1º), às 08h15, o nível do rio Ibirapuitã, em Alegrete, estava 10,45 metros acima do nível normal e mantém-se em elevação.

De acordo com os dados da Defesa Civil, um total de 10 pessoas foram afetadas até o momento, distribuídas em três famílias distintas. Dessas, duas famílias foram desabrigadas e uma família foi desalojada.

Os bairros mais atingidos pelas inundações são Vila Nova e Santo Antônio. Desta forma, o Ginásio IEE Oswaldo Aranha está sendo destinado para acolher famílias. As equipes da Secretaria de Infraestrutura Municipal estão empenhadas, contando também com o apoio do Exército Brasileiro. É importante ressaltar que as operações de resgate e assistência estão sendo realizadas exclusivamente durante o período diurno, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), o acumulado de chuvas nas últimas 72 horas é de 128,2mm.

Em caso de emergência ou necessidade de assistência, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 e (55) 99158 9544.