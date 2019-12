Motorista atropela, arrasta ciclista por cerca de 10 metros e foge

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa.

Um ciclista, de 50 anos, ficou com lesões e escoriações depois de ser atropelado e arrastado por um carro por cerca de 10 metros na noite desta quarta-feira (25). Segundo a Brigada Militar, ele estava de bicicleta na Avenida Eurípedes Brasil Milano e, no cruzamento com a rua Brigadeiro de Olivério, foi atingido por um Fusca.

O motorista que trafegava no mesmo sentido, na Avenida, fez a conversão à direita, bateu na vítima, arrastou e só depois parou o carro. Mas na sequência fugiu sem prestar socorro.

Testemunhas disseram, aos policiais, que o Fusca é azul e o proprietário seria morador das adjacências. Porém, isso ainda não havia sido confirmado.

A vítima foi levada à Santa Casa e não há detalhes sobre estado de saúde. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Municipal auxiliou no trânsito.