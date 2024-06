Motorista avança a preferencial e provoca acidente com mais dois veículos

Na manhã desta quarta-feira (12), um acidente na Rua dos Andradas, no centro de Alegrete, resultou em danos materiais significativos em três veículos.

De acordo com a Guarda Municipal, a motorista de um Pólo transitava pela preferencial e, ao chegar no cruzamento com a rua Venâncio Aires, colidiu com um Corsa que avançou a via. Na sequência, o Corsa chocou-se com um Voyage que estava estacionado. Não houve feridos e a Guarda Municipal atendeu a ocorrência.