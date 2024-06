Matteus e Isabelle, namorados sob o olhar do Brasil

Um dos romances que mais chamou atenção nesse ano foi a união entre Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, que se conheceram nesta edição do BBB 24.

Começo:

No dia 11 de abril, o casal protagonizou o primeiro beijo da relação no quarto Fadas. Depois de alguns dias de conversas e aproximações finalmente os participantes formaram o último casal do Big Brother Brasil 24, dizia uma postagem oficial do Instagram do BBB. Matteus fez questão de comentar com Isabelle a primeira iniciativa do casal, “eu gosto muito de ti, tu é uma guria “buena”, gente da gente e não é fácil resistir uma Cunhã dessas”, brincou o gaúcho.

Pós BBB:

Após o encerramento do reality, os brothers foram respectivamente para suas cidades de origem para receberem o calor de suas torcidas. Quinze dias depois, Matteus fez a primeira viagem para Manaus para encontrar a amada. Durante a visita no Norte do país, o alegretense conheceu um pouco mais da cultura de Isabelle e sua aproximação com sua afair ficou mais intensa.

Em uma postagem em seu Instagram, Isabelle salientou toda a felicidade de receber Matteus em sua terra natal.”Fiquei muito feliz que ele veio até mim, com certeza esse momento mais intimo é de suma importância para o decorrer da nossa relação se vamos ficar juntos ou não”, disse Cunhã.

Matteus acompanhou Isabelle em diversos eventos regionais que sua namorada realizou. Em entrevista a alguns veículos de comunicação, o alegretense destacou o prazer que é acompanhar Isabelle e enfatiza que a cultura do Norte é muito linda, “venho do Rio Grande do Sul, lá somos acostumados e rodeio, cavalgada e outras atividades culturais envolvendo o peão, mas muito bonito tudo aqui”, disse.

Na noite da última segunda-feira (10), o Multishow informou que Isabelle relatou à reportagem do programa que está nos planos para que ela e Matteus se mudem para São Paulo para morarem juntos. “Nossa rotina é muito agitada e acho que fica mais fácil até para questão de logística essa nossa recentralização”, destacou.

Para o Dia dos Namorados, Matteus deixou uma mensagem romântica para Isabelle demonstrando todo seu amor e carinho pela sua amada.”Índia veia, tu é uma pessoa muito importante para mim, toda essa nossa aproximação foi muito importante, tu me faz um bem sem tamanho, te amo muito e não sabe da alegria que eu tenho em partilhar a vida ao teu lado”, enfatizou o alegretense.

