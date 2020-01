Motorista avança preferencial e provoca acidente no Centro

A condutora de um Gol trafegava na rua Tamandaré, avançou a preferencial e chocou-se na Saveiro.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista da caminhonete subia a rua Barão do Amazonas. A mulher que dirigia o Gol teria dito que não viu a Saveiro. O acidente foi no início da manhã desta quinta-feira(9), no cruzamento da rua Tamandaré com Barão do Amazonas. Não houve feridos, porém, a dianteira do Gol ficou destruída. A caminhonete também teve avarias.

Os guardas municipais Oswaldo kemmerich e Zaloar Dias atenderam a ocorrência.

Fotos: Guarda Municipal e PAT