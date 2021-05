Motorista perde controle de carro, sai da pista e capota várias vezes na BR 290 em Alegrete

Compartilhe















Na tarde desta sexta-feira(30), uma guarnição dos Bombeiros, Samu, ambulância da UPA e Polícia Rodoviária Federal atenderam um acidente no KM 617, da BR 290, em Alegrete.

Conforme informações da PRF, o veículo, com placas de Itaqui, saiu da pista e capotou várias vezes. A equipe dos Bombeiros chegou ao local com a informação de que o motorista estaria preso às ferragens. Entretanto, constatou-se que ele estava desorientado e foi removido, juntamente com a equipe do Samu. Já o passageiro de 22 anos, estava fora do carro e também foi imobilizado e levado à Santa Casa de Alegrete pela ambulância da UPA. Eles estavam em um HB20 que trafegava sentido Alegrete/Uruguaiana.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelos sargentos Lagemann, Robson e soldado Moura.

Foto Crédito- PRF