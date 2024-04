Motorista perde controle e capota no trevo de acesso à RSC 377 com Avenida Tiaraju

De acordo com informações fornecidas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu um Citroen, modelo C3. O motorista, que partiu de Alegrete com destino a Santa Maria, teria perdido o controle do veículo no trevo, resultando em sua saída da pista e posterior capotamento. No carro estava o motorista e outros ocupantes.

Segundo relatos dos policiais rodoviários estaduais, não foram registrados feridos. O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã.

O veículo foi removido do local com o auxílio de um guincho para procedimentos posteriores.