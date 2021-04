Motorista provoca acidente, abandona veículo e foge para o mato

Compartilhe















No início da madrugada desta quinta-feira(22), um acidente envolveu dois veículos no bairro Sepé Tiaraju.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista do Fiesta trafegava pela Fetzalan de Almeida, sentido centro/bairro, quando foi abalroado, por um Celta, no cruzamento com a rua Jorge Borges Machado.

O condutor do Celta fugiu e abandonou o carro próximo ao mato. Já o motorista do Fiesta, de 22 anos, sofreu ferimentos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Populares se revoltaram com a situação e depredaram o Celta que estava abandonado no final da rua Manoel Soares Gonçalves. A Brigada Militar atendeu a ocorrência .