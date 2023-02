Motorista terá de desembolsar mais para adquirir a CNH

Os preços para tirar a primeira via e renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficaram mais caros em todo Rio Grande do Sul.

A portaria que regulamenta a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 31 de janeiro e está em vigor desde essa quarta-feira (1º).

A habilitação do tipo B, exigida para dirigir carros, passou de R$ 2.336,56 para R$ 2.473,84 – aumento de R$ 137,28. Já para a categoria AB, que inclui carros e motos, o valor foi de R$ 3.937,07 para R$ 4.167,69 – reajuste de R$ 231,62.

A CNH é reajustada anualmente. A correção na tabela de valores é feita a partir da Unidade de Padrão Fiscal do estado (UPF-RS). Neste ano, o índice ficou em 5,89%.

Mesmo com o reajuste, o valor da primeira habilitação ainda é menor do que o que se pagava até outubro do ano passado, quando foi retirada a obrigatoriedade da utilização do simulador de direção para a categoria B. As aulas em simulador continuam sendo oferecidas pelo CFC, mas são opcionais.

O preço é composto por cinco taxas do Departamento de Trânsito (Detran), que incluem a expedição do documento, exames médico e psicológico e os testes teóricos e práticos de direção, que somam R$ 383,41. Há ainda os serviços dos CFCs, que são as aulas teóricas, práticas e a prova que, juntas, custam R$ 2.090,43.

Habilitação – Categoria B (2023):

Taxas Detran e Serviços CFC