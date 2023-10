Motus promove oficina de aquarela “Pintando Pássaros” neste sábado na Feira do Livro

O evento será realizado na Feira do Livro às 16h e terá o tema “Pintando Pássaros”, que será ministrada pela ilustradora e artista do projeto Motus, Amanda Gobus.

A oficina é totalmente gratuita e tem o objetivo ensinar a pintura com aquarela de maneira simples e criativa. A atividade é uma das ações do Projeto de extensão Motus – Movimento Literário Digital da Unipampa. No ano passado, a oficina foi um sucesso e em 2023, a oficina temática vai ser sobre pássaros.

As inscrições não tem custos e podem ser efetivadas através do Whatsapp (55)999327746. O Movimento Literário Digital é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), vinculado ao programa de extensão Programa C, que tem como objetivo incentivar a produção de obras literárias e intensificar o interesse pela literatura dos cidadãos e estudantes.

O projeto, além de publicar anualmente um livro digital totalmente gratuito e acessível, realiza ações, como a Motus na Escola, em que os estudantes da educação básica produzem colaborativamente obras literárias, realizam leituras e interpretações das obras e ilustrações publicadas em diferentes edições do livro digital.