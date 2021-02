Mulher, ao ser contrariada, investiu contra o companheiro

Compartilhe















Homem registrou na Delegacia de Polícia de Alegrete agressão sofrida pela companheira. O indivíduo de 35 anos disse aos policiais que a acusada saiu de casa para ir a uma festa no bairro Macedo e ficou em um bar. Em determinado momento, eles discutiram pois a vítima não concordava que a companheira emprestasse a moto para uma amiga. A acusada o agrediu com uma taça que atingiu seu rosto, mas não houve lesões graves. Na sequência, o homem foi até a casa onde estava acontecendo a festa para buscar o celular, onde novamente ocorreu desentendimento com a companheira. Mais uma vez a acusada o agrediu e ameaçou que iria à Delegacia de Polícia para registrar uma ocorrência contra o homem. O fato aconteceu no início da semana no bairro Macedo.