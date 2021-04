Mulher cansou de suportar o marido drogado e agressivo

Compartilhe















Uma mulher de 36 anos fez um registro contra o, agora, ex-companheiro devido a agressões verbais. Segundo a vítima, o acusado usa tornozeleira e trabalha no Programa de limpeza pública da Prefeitura Municipal de Alegrete. Todavia, o apenado faz uso de drogas e chega em casa sempre muito alterado e a acusa de infidelidade. Além disso, o homem não contribui com alimentos para a residência, pontua a vítima. A mulher também acrescentou que ele a agride de forma verbal com palavras ofensivas e pejorativas.

O casal estava em um relação que durou mais de 15 anos e tem três filhos menores. Diante da situação, a vítima decidiu fazer a ocorrência na Delegacia de Polícia e solicitar Medidas Protetivas para que o acusado saísse de casa. Eles residiam no bairro Vera Cruz.