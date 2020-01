Mulher denuncia amante do marido por perturbação

Mulher realiza BO contra amante do marido, por perturbação da tranquilidade.

A vítima esteve na Delegacia de Polícia de Alegrete e fez o relato de que sofreu ameças da acusada. Conforme registro, a mulher de 56 anos, que reside no bairro Dr Romário, disse tem conhecimento de que a pessoa citada tem um relacionamento com seu esposo e, nos últimos dias passou a perturbá-la. Na última semana passou em frente ao seu trabalho e ficou olhando para o local. Momento em que a vítima já estava de saída e, por coincidência, seu esposo foi buscá-la.

A acusada passou com o carro, Onix, perto do veículo do casal e fez ameaças verbais à vítima. Ela ainda descreve que em outra data, a mesma mulher parou o veículo em frente à sua residência e ficou olhando para a casa e isso a deixou incomodada pois, já tem conhecimento da relação entre os dois e agora passou a ser “perseguida” pela amante do marido. O fato foi registrado como perturbação da tranquilidade. A vítima manifestou o desejo de entrar na justiça contra a acusada.