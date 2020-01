Produtores recebem curso de capacitação apícola

A Secretaria de Agricultura e Pecuária, através dos serviços de assistência técnica e extensão rural, no último dia 29, esteve realizando o primeiro módulo da capacitação sobre a atividade apícola na comunidade do Mariano Pinto. O encontro contou com a presença de representantes das associações das comunidades do Mariano Pinto e do Rincão da Chácara, com associados da casa do mel de Alegrete (AAPIA) e do presidente da Associação do Desenvolvimento da Balsa do Mariano Pinto. Os técnicos em agropecuária, Heldo Iran Vieira da Silva e Vilson Junior de Araujo, explanaram sobre os aspectos biológicos das abelhas, salientou sobre importância de se conhecer e preservar a flora local (florada) e explicou as principais práticas de manejo das colmeias e do apiário. A capacitação está prevista para ser realizada em três encontros, sendo um deles com a realização de uma prática em um apiário do apicultor Ronei Franco.

O evento é realizado através de uma parceria entre as Secretarias de Agricultura e de Educação, que buscam, em consonância com as demandas das comunidades rurais e associações de agricultores, tornar o espaço onde funcionava a escola em um local de produção de alimentos e qualificação profissional. Por uma demanda da comunidade, a próxima capacitação será com a cultura da melancia.

DPCOM