Mulher morre, e filhas e marido ficam feridos em acidente na BR-468

Veículo em que família estava saiu da pista e capotou na altura do km 39 da rodovia, em Coronel Bicaco, na manhã desta sexta-feira.

Uma mulher morreu após o carro em que estava sair da pista e capotar na BR-468, em Coronel Bicaco, no norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (20). O marido dela e as filhas do casal ficaram feridos no acidente, que aconteceu na altura do km 39 da rodovia, por volta das 7h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os quatro estavam em um Gol — emplacado em Lindolfo Collor — que desceu um barranco e, após capotar, parou em meio a uma lavoura às margens da estrada. O veículo trafegava no sentido Palmeira das Missões-Coronel Bicaco.

A vítima foi identificada como Roseli Petter, 45 anos, que estava no banco do carona e ficou presa às ferragens. O carro era conduzido pelo marido dela, Jair José Petter, 47 anos.

O motorista e as filhas do casal, de 16 e seis anos, que estavam no banco de trás do veículo, ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Palmeira das Missões. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A Polícia Civil de Coronel Bicaco vai investigar as circunstâncias do acidente. A rodovia não precisou ser interrompida.