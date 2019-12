Mulher perde controle do veículo e bate em poste de energia na rua Eduardo Faraco, cruzamento com a Assis Brasil.

De acordo com os guardas municipais, quando eles chegaram no local a mulher já tinha colocado o veículo na garagem. Ela disse que estava chegando em casa e teria se assustado com um outro veículo, que teria invadido a preferencial. Com isso, perdeu o controle da direção e chocou-se no poste de energia.

A mulher não se feriu e houve danos na dianteira da caminhonete Fiat Strada. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira(31).

Um outro acidente aconteceu na Avenida Assis Brasil. Um carro bateu em um motociclista que caiu no solo. Na sequência ele levantou-se e os condutores teriam conversado e se acertaram. Neste caso, quando a Guarda Municipal chegou no local eles já tinham saído. É importante, que com o movimento mais intenso do último dia do ano, os condutores tenham mais cautela no trânsito.