Mulher, vítima de violência doméstica, foge e se refugia em casa de familiares

Mulher de 44 anos é agredida pelo companheiro, consegue fugir e acionar a Brigada Militar. Ela se refugiou na residência de familiares no bairro Honório Lemes.

Segundo informações da Brigada Militar, na segunda-feira(7), os policiais foram acionados por meio da sala de operações, em relação à denúncia de violência doméstica.

No endereço, a vítima disse aos PMs que o suspeito estava embriagado e a agrediu fisicamente no interior da residência do casal. Para cessar a violência, a mulher conseguiu ludibriar e fugir do companheiro, fugindo até a casa de um familiar no mesmo bairro.

Os policiais foram até o endereço onde ele estaria, entretanto, o homem não foi localizado. Foram realizadas buscas, mas sem êxito.

A vítima foi encaminhada até a UPA para exames e posteriormente à Delegacia de Polícia para registro.